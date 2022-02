San Valentino, scarseggiano fiori, vino e doni con nuove regole Brexit (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci saranno abbastanza fiori, cioccolatini, regali e vino per festeggiare come si deve san Valentino in Gran Bretagna? Mentre si avvicina il 14 febbraio diversi distributori temono di non poter far fronte alle richieste dei clienti. La ricorrenza è il primo importante banco di prova per le nuove regole commerciali post Brexit entrate in vigore il primo gennaio. Dopo le fotografie di Boris Johnson ai party durante il lockdown, con bottiglie di vino e prosecco in bella vista, gli innamorati britannici potrebbero avere difficoltà a organizzare la loro festa. Il servizio dogane di Sua Maestà (Hmrc) richiede ora un nuovo codice per l’ingresso dei beni, ma molti importatori affermano di non essere stati avvertiti e di trovarsi in difficoltà. “Questa settimana ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ci saranno abbastanza, cioccolatini, regali eper festeggiare come si deve sanin Gran Bretagna? Mentre si avvicina il 14 febbraio diversi distributori temono di non poter far fronte alle richieste dei clienti. La ricorrenza è il primo importante banco di prova per lecommerciali postentrate in vigore il primo gennaio. Dopo le fotografie di Boris Johnson ai party durante il lockdown, con bottiglie die prosecco in bella vista, gli innamorati britannici potrebbero avere difficoltà a organizzare la loro festa. Il servizio dogane di Sua Maestà (Hmrc) richiede ora un nuovo codice per l’ingresso dei beni, ma molti importatori affermano di non essere stati avvertiti e di trovarsi in difficoltà. “Questa settimana ...

