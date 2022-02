San Valentino: le regole per proteggersi dalle insidie del dating online e dell’amore virtuale (Di venerdì 11 febbraio 2022) San Valentino è la festa che celebra gli innamorati e coloro che hanno voglia di farlo. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di utenti che si rivolgono ai siti web per incontri alla ricerca della propria anima gemella. E online si aprono completamente, mettendo a disposizione un’enorme quantità di informazioni personali e dati sensibili. L’immensa condivisione di informazioni ha fatto sì che alcuni utenti cadessero vittima di trappole digitali come il doxing. Per questo Kaspersky incoraggia coloro che usano app e siti di dating online a proteggere i loro dati e garantire la loro privacy digitale. Ecco come fare in poche e semplici mosse. Kaspersky, gli ultimi dati sul dating online L’utilizzo di app di dating è aumentato ampiamente durante gli ultimi due anni. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sanè la festa che celebra gli innamorati e coloro che hanno voglia di farlo. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di utenti che si rivolgono ai siti web per incontri alla ricerca della propria anima gemella. Esi aprono completamente, mettendo a disposizione un’enorme quantità di informazioni personali e dati sensibili. L’immensa condivisione di informazioni ha fatto sì che alcuni utenti cadessero vittima di trappole digitali come il doxing. Per questo Kaspersky incoraggia coloro che usano app e siti dia proteggere i loro dati e garantire la loro privacy digitale. Ecco come fare in poche e semplici mosse. Kaspersky, gli ultimi dati sulL’utilizzo di app diè aumentato ampiamente durante gli ultimi due anni. ...

