San Valentino, dieci cibi per riaccendere la passione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dall'olio extra vergine di oliva alle ostriche, dalle mandorle ai pomodori, fino alla birra scura al cioccolato fondente: ecco i cibi che non possono mancare per prepararsi al meglio alla serata di lunedì 14 "Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia": parole mai banali quelle della giornalista Harriet Van Horne che in occasione di San Valentino suonano come una melodia nelle orecchie degli innamorati. Nella giornata in cui si celebra l'amore, gli esperti indicano le linee guida per accendere la passione e individuano la soluzione proprio nell'alimentazione: lanciata dal britannico The Sun con il contributo di Stella Ralfini, la "Bediterranean Diet" promette di farlo partendo dai punti cardine della dieta mediterranea. Dall'olio extra vergine di oliva, in grado di ridurre l'impotenza fino al 40%, alle ...

