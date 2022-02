San Valentino a Nemi: esposizione di arte al neon dedicata a tutti gli innamorati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nemi – Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d’arte dedicata a tutti gli innamorati per S. Valentino 2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio. L’evento, patrocinato dal comune di Nemi – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – vedrà numerose installazioni artistiche di luci al neon installate dallo staff di neon Flex Mood e si inserisce all’interno di lavoro di promozione continuo portato avanti dal Comune – continua – per la celebrazione della festa degli innamorati da molti anni e che anche questa volta si inserisce ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche:gli elementi che comporranno l’d’gliper S.2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio. L’evento, patrocinato dal comune di– dichiara il Sindaco diAlberto Bertucci – vedrà numerose installazioni artistiche di luci alinstallate dallo staff diFlex Mood e si inserisce all’interno di lavoro di promozione continuo portato avanti dal Comune – continua – per la celebrazione della festa deglida molti anni e che anche questa volta si inserisce ...

trash_italiano : Che voglia di Parigi per San Valentino. Da soli ovviamente. - acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - Agenzia_Ansa : Natura in tilt per le temperature anomale di un inverno mite e senza pioggia ma da San Valentino cambia tutto. È in… - Umbria24 : San Valentino, visite guidate gratuite alla mostra con opere di Magni e Marabottin - citynowit : Tutte le ultime novità a Gambarie d'Aspromonte. Il sindaco Malara: 'Per il weekend più romantico dell'anno previste… -