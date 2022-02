San Siro, avviata raccolta firme per referendum per salvare il ‘Meazza’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al via raccolta firma per referendum pro ‘Meazza’ Inizia nella giornata di oggi la raccolta di firme per il referendum da parte del Comitato referendum X San Siro. Le 1000 firme richieste saranno necessarie per promuovere due quesiti referendari: uno abrogativo e uno propositivo. Nel primo caso, verrà richiesto di abrogare la delibera della Giunta del 5/11/2021 che in sostanza dà l’assenso all’abbattimento dello stadio attuale, mentre nel secondo l’obiettivo è consentire alla cittadinanza di chiedere all’amministrazione comunale di prendere le decisioni tenendo conto davvero dell’interesse pubblico: riqualificazione, concorso internazionale, salvaguardia delle aree di verde profondo, elaborazione di un piano per tutta l’area ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al viafirma perproInizia nella giornata di oggi ladiper ilda parte del ComitatoX San. Le 1000richieste saranno necessarie per promuovere due quesiti referendari: uno abrogativo e uno propositivo. Nel primo caso, verrà richiesto di abrogare la delibera della Giunta del 5/11/2021 che in sostanza dà l’assenso all’abbattimento dello stadio attuale, mentre nel secondo l’obiettivo è consentire alla cittadinanza di chiedere all’amministrazione comunale di prendere le decisioni tenendo conto davvero dell’interesse pubblico: riqualificazione, concorso internazionale, salvaguardia delle aree di verde profondo, elaborazione di un piano per tutta l’area ...

