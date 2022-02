San Pellegrino, scontro tra due auto: Valle Brembana bloccata per ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) San Pellegrino. Lo scontro frontale tra due auto alle 6.48 di venerdì mattina 11 febbraio a San Pellegrino, vicino alla galleria dello stabilimento SanPellegrino, ha paralizzato per due ore il traffico in Valle Brembana. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato soccorso ai due uomini che guidavano le vetture, un 47enne e un 54enne. Entrambi non hanno riportato gravi ferite. Sul posto i carabinieri per i rilievi di Legge e i vigili del fuoco di Zogno che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Operazioni che hanno bloccato nei due sensi di marcia la ss 470 per oltre due ore provocando gravi ritardi e paralizzando di fatto il traffico di tutta la Valle. A rendere ancora ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) San. Lofrontale tra duealle 6.48 di venerdì mattina 11 febbraio a San, vicino alla galleria dello stabilimento San, ha paralizzato per due ore il traffico in. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’medica che hanno prestato soccorso ai due uomini che guidavano le vetture, un 47enne e un 54enne. Entrambi non hanno riportato gravi ferite. Sul posto i carabinieri per i rilievi di Legge e i vigili del fuoco di Zogno che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Operazioni che hanno bloccato nei due sensi di marcia la ss 470 per oltre due ore provocando gravi ritardi e paralizzando di fatto il traffico di tutta la. A rendere ancora ...

