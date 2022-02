San Marzano di San Giuseppe, accusa: botte alla nonna, arrestato 33enne Carabinieri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nella serata di ieri 10 febbraio i Carabinieri della Stazione di San Marzano di S.G. hanno tratto in arresto un 33enne del luogo, censurato ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di maltrattamenti, minacce e percosse in danno della nonna convivente. L’anziana donna, 86enne, si era poco prima recata in caserma per denunciare il nipote, raccontando di essere da tempo vittima di continui maltrattamenti, a volte sfociati anche in lesioni personali, mai denunciati per paura e nella vana speranza che la difficile convivenza con il congiunto potesse migliorare. Formalizzata la denuncia della vittima, l’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, tradotto presso il carcere di Taranto L'articolo San ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella serata di ieri 10 febbraio idella Stazione di Sandi S.G. hanno tratto in arresto undel luogo, censurato ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di maltrattamenti, minacce e percosse in danno dellaconvivente. L’anziana donna, 86enne, si era poco prima recata in caserma per denunciare il nipote, raccontando di essere da tempo vittima di continui maltrattamenti, a volte sfociati anche in lesioni personali, mai denunciati per paura e nella vana speranza che la difficile convivenza con il congiunto potesse migliorare. Formalizzata la denuncia della vittima, l’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, tradotto presso il carcere di Taranto L'articolo San ...

Ultime Notizie dalla rete : San Marzano Covid - 19, nuovo aumento dei contagi in diciotto comuni Aumentano i contagi nei comuni del salernitano. Altri 15 sono stati rilevati a Giffoni Sei Casali , 4 a Minori , 39 ad Agropoli , 1 ad Amalfi , 6 a San Marzano sul Sarno , 5 a Maiori , 174 totali a Sarno , 9 a Contursi Terme , 58 in totale a Centola , 9 a Sapri , 6 a Castellabate , 4 a Positano. L'elenco E ancora : 9 a San Gregorio Magno, 6 ad ...

San Marzano di San Giuseppe, accusa: botte alla nonna, arrestato 33enne Carabinieri Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata di ieri 10 febbraio i Carabinieri della Stazione di San Marzano di S.G. hanno tratto in arresto un 33enne del luogo, censurato ed in atto ...

NOCERINA: mercato fermo al palo. Salta Liccardi, il San Marzano non lo libera Liccardi, tanto per citare un profilo dato per sicuro rossonero in giornata, è saltato per il veto posto dal San Marzano, che a dicembre aveva puntato forte sul bomber nativo di Pollena Trocchia.

