Salto con gli sci, Pechino 2022: Giovanni Bresadola 35° in qualificazione, doppietta Norvegia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono appena concluse a Zhangjiakou le qualificazioni valevoli per la competizione individuale maschile di Salto con gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. In casa Italia si può sorridere per la prestazione di Giovanni Bresadola, unico rappresentante azzurro del Salto speciale presente in Cina, che ha portato a casa un discreto 35° posto e soprattutto il pass per la gara di domani con in palio le medaglie a cinque cerchi. Il giovane trentino classe 2001 ha saputo fronteggiare egregiamente condizioni meteo leggermente sfavorevoli, volando fino a 117.5 metri con un buon atterraggio e ottenendo uno score di 97.0, distante poco più di 5 punti da un piazzamento nelle migliori 30 piazze. Salto con gli sci, programma Olimpiadi 12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono appena concluse a Zhangjiakou le qualificazioni valevoli per la competizione individuale maschile dicon gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di. In casa Italia si può sorridere per la prestazione di, unico rappresentante azzurro delspeciale presente in Cina, che ha portato a casa un discreto 35° posto e soprattutto il pass per la gara di domani con in palio le medaglie a cinque cerchi. Il giovane trentino classe 2001 ha saputo fronteggiare egregiamente condizioni meteo leggermente sfavorevoli, volando fino a 117.5 metri con un buon atterraggio e ottenendo uno score di 97.0, distante poco più di 5 punti da un piazzamento nelle migliori 30 piazze.con gli sci, programma Olimpiadi 12 ...

Advertising

fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - FranaLi57 : @ilgiornale Purtroppo, se si facessero i Giochi Olimpici degli Hater, con discipline come salto nella fogna, lancio… - Gagarin681 : @MargheritaLaLi1 Ogni documento va contestualizzato con il momento storico in cui viene emanato. A quell'epoca non… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Bresadola stacca il pass per la gara su Large Hill, la qualificazione è di #beijing2022 #nordicski #11Fe… - neveitalia : Salto con gli sci: Bresadola stacca il pass per la gara su Large Hill, la qualificazione è di #beijing2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Torino - Venezia, Juric: 'Occasione per ripartire, dobbiamo riprendere la nostra squadra' I giovani devono avere tempo, noi andiamo a prendere giocatori con i quali non fai subito il salto di qualità ma con il lavoro sono utili per il futuro. Questa è la cosa giusta da fare per il Toro'. ...

Kamila Valieva e il doping, il mistero della pattinatrice russa ... pattinatrice prodigio russa di soli 15 anni, prima al mondo a compiere un salto quadruplo. La ... Ora, con il caso Kamila Valieva, anche il ROC è finito nella tempesta. Il Comitato Russo ha smosso un ...

La squadra norvegese di salto con gli sci è “unisex” Il Post Salto con gli sci, Pechino 2022: Giovanni Bresadola 35° in qualificazione, doppietta Norvegia Si sono appena concluse a Zhangjiakou le qualificazioni valevoli per la competizione individuale maschile di salto con gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. In cas ...

Pechino 2022, Bresadola accede alla finale del salto maschile dal trampolino HS140 con il punteggio di 128.3. Appuntamento con l’ultima gara individuale di salto a questi Giochi Olimpici, sabato 12 febbraio a partire dalle ore 19.00 locali (le 12.00 italiane).

I giovani devono avere tempo, noi andiamo a prendere giocatorii quali non fai subito ildi qualità mail lavoro sono utili per il futuro. Questa è la cosa giusta da fare per il Toro'. ...... pattinatrice prodigio russa di soli 15 anni, prima al mondo a compiere unquadruplo. La ... Ora,il caso Kamila Valieva, anche il ROC è finito nella tempesta. Il Comitato Russo ha smosso un ...Si sono appena concluse a Zhangjiakou le qualificazioni valevoli per la competizione individuale maschile di salto con gli sci su trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. In cas ...con il punteggio di 128.3. Appuntamento con l’ultima gara individuale di salto a questi Giochi Olimpici, sabato 12 febbraio a partire dalle ore 19.00 locali (le 12.00 italiane).