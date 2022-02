Salernitana | arrestati due calciatori della Primavera | il club prende le distanze

Advertising

CalcioWeb : Una brutta vicenda fuori dal campo per la #Salernitana: arrestati due calciatori della Primavera - napolipiucom : Salernitana: due giocatori arrestati per scippo #Salernitana #ForzaNapoliSempre - enricoI00 : RT @Fantacalcio: Salernitana, arrestati due calciatori della Primavera. Iervolino: 'Atto gravissimo' - Fantacalcio : Salernitana, arrestati due calciatori della Primavera. Iervolino: 'Atto gravissimo' - OdeonZ__ : Salernitana, arrestati due calciatori delle giovanili: sono accusati di scippo -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana arrestati

...statie messi in comunità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Da quanto si apprende entrambi i minorenni fanno parte del settore giovanile della. La ...Commenta per primo Due calciatori minorenni del settore giovanile dellasono statiin flagranza di reato per uno scippo ai danni di una donna in un quartiere del centro della città e trasferiti in comunità. Il presidente della, Danilo ...Salernitana due giocatori della Primavera sono stati arrestati per scippo. I ragazzi, ancora minorenni, hanno sottratto la borsa ad una donna. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i due ...Oltre 400 persone e 33 veicoli controllati, due arresti, 30 sanzioni elevate ai sensi del codice ... dai carabinieri lungo la fascia litoranea del comune di Eboli, nel Salernitano.