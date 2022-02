Rugby, TOP10 2022: Calvisano-Valorugby Emilia 26-13. I bresciani si rilanciano in ottica play-off (Di sabato 12 febbraio 2022) L’anticipo televisivo della 13ma giornata del TOP10 2021-2022 di Rugby premia il Calvisano, che batte per 26-13 il ValoRugby Emilia, secondo in classifica, e si rilancia in ottica play-off. I bresciani salgono a quota 29 e si avvicinano al quarto posto in graduatoria, approfittando dello scontro diretto di domenica tra Colorno e Rovigo. Peroni TOP10 – XIII giornata11.02.22 – ore 19 – diretta Rai Sport Transvecta Calvisano v ValoRugby Emilia 26-13 (4-0)12.02.22 – ore 14.00 Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970ore 15.00 Petrarca Rugby v Mogliano Rugby 196913.02.22 – ore 12.30 Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) L’anticipo televisivo della 13ma giornata del2021-dipremia il, che batte per 26-13 il Valo, secondo in classifica, e si rilancia in-off. Isalgono a quota 29 e si avvicinano al quarto posto in graduatoria, approfittando dello scontro diretto di domenica tra Colorno e Rovigo. Peroni– XIII giornata11.02.22 – ore 19 – diretta Rai Sport Transvectav Valo26-13 (4-0)12.02.22 – ore 14.00 Sitav Lyons vViadana 1970ore 15.00 Petrarcav Mogliano196913.02.22 – ore 12.30 Lazio1927 v Fiamme Oro ...

Advertising

AliciaHermosa7 : [LIVE] 2022 ITALY Top10 Rugby Cammi Calvisano vs Emilia | [Stream Now] : - gormagomedov : [LIVE] 2022 ITALY Top10 Rugby Cammi Calvisano vs Emilia | [Stream Now] : - CacaMar19471098 : [LIVE] 2022 ITALY Top10 Rugby Cammi Calvisano vs Emilia | [Stream Now] : - GxParma : RT @Rugbymeet: #top10 Grandi novità da Colorno a partire dal rinnovo biennale dell’head coach Casellato 'Prossimi obiettivi? Essere tra le… - sportvicentino : RUGBY - Andrea Paparone nuovo pilone della @RangersRugbyVi : giocava nella @LazioRugby1927 in Top10 -