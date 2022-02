Rugby, Sei Nazioni: 3 cambi per l’Italia nella sfida contro l’Inghilterra (Di venerdì 11 febbraio 2022) Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 13 febbraio alle 16:00 affronterà l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 a partire dalle 15.15. Tre i cambi nella formazione titolare che affronterà l’Inghilterra nel confronto numero ventinove tra le due squadre. Triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e Mori che ritrova la maglia Azzurra dal primo minuto dopo il Test Match giocato contro gli All Blacks a Novembre proprio allo Stadio Olimpico. Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e la mediana Garbisi-Varney. In terza ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 13 febbraio alle 16:00 affronteràallo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei2022, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 a partire dalle 15.15. Tre iformazione titolare che affronterànel confronto numero ventinove tra le due squadre. Triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e Mori che ritrova la maglia Azzurra dal primo minuto dopo il Test Match giocatogli All Blacks a Novembre proprio allo Stadio Olimpico. Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e la mediana Garbisi-Varney. In terza ...

Advertising

sportface2016 : #GuinnessSixNations: tre cambi dell'#Italia per la sfida all'#Inghilterra - Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Sei Nazioni. Scelto il XV azzurro per sfida contro Inghilterra - TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni, 3 cambi nel XV titolare dell'Italia per la sfida all'Inghilterra - - sportli26181512 : Italia-Inghilterra al Sei Nazioni: formazioni e dove vedere il match: Il ct Kieran Crowley ha ufficializzato la for… - Rugbymeet : ?? Tantissime dirette nel 2° weekend di Sei Nazioni ?? La programmazione TV e streaming -