(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnicoa NazionalenaMaschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 13 febbraio alle 16 affronterà l'allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la seconda giornata del Guinness Sei2022, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 a partire dalle 15.15. Tre inella formazioneche affronterà l'nel confronto numero ventinove tra le due squadre. Triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e Mori che ritrova la maglia Azzurra dal primo minuto dopo il Test Match giocato contro gli All Blacks a Novembre proprio allo Stadio Olimpico. Confermata la coppia di centri Brex-Zanon e ...

Advertising

TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni, 3 cambi nel XV titolare dell'Italia per la sfida all'Inghilterra - - sportli26181512 : Italia-Inghilterra al Sei Nazioni: formazioni e dove vedere il match: Il ct Kieran Crowley ha ufficializzato la for… - Rugbymeet : ?? Tantissime dirette nel 2° weekend di Sei Nazioni ?? La programmazione TV e streaming - infoitsport : Italia-Inghilterra, Rugby Sei Nazioni 2022: programma, data, orario e dove vedere il match in tv e streaming - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni U20: le parole del capitano azzurro Ferrari prima della sfida all'Inghilterra -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei

OnRugby

...italiana dimaschile, ha ufficializzato la formazione che domenica, alle 16, affronterà l'Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma nel match valido per la seconda giornata del Guinness...2 cambi imposti dagli infortuni, uno per scelta tecnica . Kieran Crowley non può contare sul meta man dello Stade de France, Tommaso Menoncello all'ala, e schiera titolare Federico Mori . Tiziano ...Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che domenica 13 febbraio alle 16 affronterà l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per ...allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo match valido per il Sei Nazioni 2022 di rugby. Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha optato per tre cambi rispetto al XV iniziale di ...