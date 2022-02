Roma. Scoperta choc, cadavere accanto ai binari del tram: bloccate le corse, è mistero sulle cause della morte (Di sabato 12 febbraio 2022) Un cadavere accanto ai binari del tram: la terribile Scoperta è stata fatta questa sera, poco dopo le 22:00, a Roma, in via Circonvallazione Gianicolense. Ad accorgersi del corpo esanime di una persona riversa a terra un passante che ha dato l’allarme. Rinvenuto cadavere accanto ai binari del tram Immediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona, di cui al momento non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. La salma si trova proprio a fianco dei binari della linea 8 e il transito dei tram è stato interrotto. Sono in corso le indagini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Unaidel: la terribileè stata fatta questa sera, poco dopo le 22:00, a, in via Circonvallazione Gianicolense. Ad accorgersi del corpo esanime di una persona riversa a terra un passante che ha dato l’allarme. RinvenutoaidelImmediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decessopersona, di cui al momento non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. La salma si trova proprio a fianco deilinea 8 e il transito deiè stato interrotto. Sono in corso le indagini ...

