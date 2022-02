Roma, rinnovo Cristante: primo incontro tra dirigenza e agente (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’agente di Cristante, Giuseppe Riso, ha incontrato la dirigenza giallorossa per parlare del rinnovo In mattinata è avvenuto l’incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante. Da un lato il calciatore, che a Roma sta bene ma vorrebbe definire il suo futuro, dall’altra la volontà della società di analizzare a fondo l’importanza e la futuribilità in maglia giallorossa del centrocampista. Un primo incontro che è servito alle due parti per parlare della situazione contrattuale del centrocampista giallorosso e per gettare le basi per una trattativa per il rinnovo che avrà altri capitoli nelle prossime settimane. Come riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’di, Giuseppe Riso, ha incontrato lagiallorossa per parlare delIn mattinata è avvenuto l’a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso,di Bryan. Da un lato il calciatore, che asta bene ma vorrebbe definire il suo futuro, dall’altra la volontà della società di analizzare a fondo l’importanza e la futuribilità in maglia giallorossa del centrocampista. Unche è servito alle due parti per parlare della situazione contrattuale del centrocampista giallorosso e per gettare le basi per una trattativa per ilche avrà altri capitoli nelle prossime settimane. Come riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio ...

