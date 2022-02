Roma, incidente stradale: auto finisce sul marciapiede a Mentana, morto pedone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb braio 2022 - incidente mortale ieri sera 10 febbraio in via NoMentana a Mentana, vicino Roma. Un uomo di 55 anni alla guida di un'utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb braio 2022 -mortale ieri sera 10 febbraio in via No, vicino. Un uomo di 55 anni alla guida di un'utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

Roma, incidente stradale: auto finisce sul marciapiede a Mentana, morto pedone

Roma, auto finisce su marciapiede a Mentana: morto pedone I carabinieri indagano sull'accaduto per chiarire la dinamica

Roma, incidente stradale: auto finisce sul marciapiede a Mentana, morto pedone

