(Di venerdì 11 febbraio 2022) Negazionisti e revisionisti anche nelle istituzioni capitoline. Per ildel TerzodiCapitale, Paolo Marchionne, e il suo degnoalla Cultura, Christian Raimo, ildella tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è semplicemente da abolire. Non merita celebrazioni. Un comportamento indegno, quello del Parlamentino del quartiere Montesacro, che ha generato la reazione durissima di Fratelli d’Italia che parla di negazionismo istituzionale sul dramma degli infoibati. III, Fratelli d’Italia: negazionismo istituzionale “Quando una triste pagina di storia come la tragedia delle foibe, anziché essere celebrata nella giornata del, passa nel silenzio di una ideologica amnesia istituzionale, il fatto è grave. Ma ...

SecolodItalia1 : Roma, il III municipio cancella il Giorno del Ricordo. FdI: «Presidente e assessore chiedano scusa»… - VaniaDelli : RT @VaniaDelli: #MostraColoriDiRoma #CentraleMontemartini #Roma Pan che scopre una Menade Intonaco dipinto III° sec. d.C. @JCAnton https… - BARTOLOMEO2021 : #FOIBE: L’Assessore alla cultura del III municipio di Roma @christianraimo dovrebbe chiedere scusa per le offese p… - SpiegelEmiliano : RT @MiguelCalabria3: Sarcofago Ludovisi, III sec Scolpito nel marmo. Nella scena i combattenti si differenziano: i romani, ben rasati o con… - tv2000docfilm : #LePietreParlano, la docuserie sulla #Roma cristiana dal I al III secolo Su #Tv2000 dal #16febbraio ore 21.40 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma III

askanews

Le altre sette sono distribuite in tutto il territorio cittadino, vale a dire nei municipi, IV, IX, X, XI XII e XIV. E quali risultati contate di ottenere? Quando sarà a regime, vale a dire da ...... dall'Emilia alla Lombardia, dalla Puglia a. Insieme, hanno siglato un'alleanza che pone le ... con gli arredi dedicati alla carrozza del re di Vittorio Emanuele; tra i viali alberati della ...È emerso inoltre che il Burrafato, durante quei giorni, prima di partire per un viaggio istituzionale a Roma, avrebbe incaricato l’assessore ... dell’operato dell’ex sindaco“. Al via il III Congresso ...Nell’intervista televisiva del 6 febbraio su rai tre Francesco è stato, come si dice a Roma, “papale, papale”, cioè senza ... del Ministero dell’Interno o la vendita a gruppi criminali; III) la ...