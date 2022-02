Roma, clan Casamonica: confiscate ville, società, bar per oltre 20 milioni di euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio 2022 " Sigilli al tesoro dei clan Casamonica per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro . Personale della Divisione polizia anticrimine della questura di Roma sta ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 febbraio 2022 " Sigilli al tesoro deiper un valore complessivo di20di. Personale della Divisione polizia anticrimine della questura dista ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, confiscate ville e altri beni per 20 milioni di euro al clan dei Casamonica: “Frutto di estorsione e altre at… - SkyTG24 : #Roma, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a clan Casamonica - MediasetTgcom24 : Roma, beni per oltre 20 milioni confiscati al clan Casamonica #pelè #casamonica #christiancasamonica… - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Roma, beni per oltre 20 milioni confiscati al clan Casamonica #pelè #casamonica #christiancasamonica #giuseppecasamon… - cesarebrogi1 : RT @gualtierieurope: Grazie alle forze dell’ordine che hanno confiscato al clan #Casamonica altri beni per 20 milioni di euro, tra cui vill… -