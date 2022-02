Advertising

zazoomblog : Roma: Casamonica confiscati beni per 20 miioni - #Roma: #Casamonica #confiscati #miioni - CarterNicK50 : RT @SkyTG24: #Roma, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a clan Casamonica - ilmessaggeroit : #casamonica, confiscato il tesoro del clan: 20 milioni tra ville, bar e pompe di benzina - SkyTG24 : #Roma, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a clan Casamonica - infoitinterno : #FLASH# ROMA: CONFISCATE VILLE E ALTRI BENI DEI CASAMONICA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Casamonica

Sky Tg24

...2018 al Roxy Bar della Romanina quando un gruppo di persone appartenente al clan deiè ... Una scena da far west e invece è Laurentino 38, quartiere del municipio IX di, lo stesso di Eur ...La vicenda ricorda da vicino l'assalto al Roxy Bar della Romanina, nell'aprile del 2018, quando ientrarono e distrussero tutto per dare una lezione, per dimostrare che in certe zone non ...Tre ville, appartamenti, una pompa di benzina e un bar alle porte di Roma. E poi società, auto e oggetti di lusso per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Confiscato il tesoro dei ...confisca di beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma per un valore complessivo stimabile in oltre 20 milioni di euro nei confronti di ...