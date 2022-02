Roma, beni per oltre 20 milioni confiscati al clan Casamonica (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci La polizia anticrimine della questura di Roma ha confiscato beni per un valore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci La polizia anticrimine della questura diha confiscatoper un valore ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, confiscate ville e altri beni per 20 milioni di euro al clan dei Casamonica: “Frutto di estorsione e altre at… - Virus1979C : Roma, confiscate ville e altri beni per 20 milioni di euro al clan dei #Casamonica: “Frutto di estorsione e altre a… - RaiNews : Due delle tre ville confiscate ai Casamonica è sede di un progetto per neo-maggiorenni, ex ospiti di case famiglie,… - codeghino10 : RT @SkyTG24: #Roma, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro a clan Casamonica - GaiaitaliaRoma : Roma. Confiscate ville e altri beni dei Casamonica -