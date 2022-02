Roma, auto finisce su marciapiede a Mentana: morto pedone (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Incidente mortale ieri sera in via NoMentana a Mentana, vicino Roma. Un uomo di 55 anni. alla guida di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo sul marciapiede e ha investito un pedone di 56 anni. Il 56enne è deceduto e i soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri di Mentana, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano sull’accaduto per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Incidente mortale ieri sera in via No, vicino. Un uomo di 55 anni. alla guida di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo sule ha investito undi 56 anni. Il 56enne è deceduto e i soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri di, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano sull’accaduto per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

