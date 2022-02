Roma, altro duro colpo al clan dei Casamonica: confiscate ville e beni per 20 milioni di euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma, sta eseguendo un decreto di confisca di beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma per un valore complessivo stimabile in oltre 20 milioni di euro riconducibili a figure apicali del clan Casamonica. L’odierna operazione testimonia l’efficace sinergia tra la Procura della Repubblica e la Questura di Roma nel contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e la sottrazione di attività economiche al circuito criminale per essere restituite alla collettività in un percorso di legalità. La confisca conferma il provvedimento di sequestro dei ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di, sta eseguendo un decreto di confisca diemesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione diper un valore complessivo stimabile in oltre 20diriconducibili a figure apicali del. L’odierna operazione testimonia l’efficace sinergia tra la Procura della Repubblica e la Questura dinel contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati e la sottrazione di attività economiche al circuito criminale per essere restituite alla collettività in un percorso di legalità. La confisca conferma il provvedimento di sequestro dei ...

