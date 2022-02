Roma, 16mila senzatetto ma solo 400 posti per accoglierli: “Allontanati dal centro con misure repressive” – Il report (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ayedi è morto a novembre scorso dopo aver aspettato per 4 ore un’ambulanza. Viveva in strada. In tutto, dall’inizio dell’inverno a Roma, si sono registrati una decina di decessi per freddo tra i senzatetto: un numero inferiore rispetto agli scorsi anni, complici anche le temperature meno rigide e l’inverno che non è ancora finito. Per lo più si tratta di stranieri: un 30enne nordafricano a Termini, un 52enne polacco sotto un cavalcavia alla Laurentina, un 53enne romeno in un parco. I posti per l’accoglienza offerti dai servizi comunali nella Capitale sono poco più di 400, erano 95 fino a qualche mese fa. Un salto in avanti, ma comunque insufficiente a fronte di una stima di circa 16mila persone senza fissa dimora. Sono quasi il doppio gli homeless, infatti, rispetto a quanto ipotizzato dall’Istat nel 2015, anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ayedi è morto a novembre scorso dopo aver aspettato per 4 ore un’ambulanza. Viveva in strada. In tutto, dall’inizio dell’inverno a, si sono registrati una decina di decessi per freddo tra i: un numero inferiore rispetto agli scorsi anni, complici anche le temperature meno rigide e l’inverno che non è ancora finito. Per lo più si tratta di stranieri: un 30enne nordafricano a Termini, un 52enne polacco sotto un cavalcavia alla Laurentina, un 53enne romeno in un parco. Iper l’accoglienza offerti dai servizi comunali nella Capitale sono poco più di 400, erano 95 fino a qualche mese fa. Un salto in avanti, ma comunque insufficiente a fronte di una stima di circapersone senza fissa dimora. Sono quasi il doppio gli homeless, infatti, rispetto a quanto ipotizzato dall’Istat nel 2015, anno ...

