Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez | “Vi dico cosa c’è tra noi”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è alcunditraDe. A mettere le cose in chiaro è lo stesso conduttore di Rai 2 in un’intervista al settimanale Gente. L’ex ballerino di Amici ha parlato del suo show, Stasera tutto è possibile, che andrà in onda dal 15 febbraio su Rai 2 e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Molti di loro dopo che la showgirl ha chiuso un'altra importante storia, quella con Tomaso Trussardi , sognano che per il cantante e la Hunziker ci sia undi. "Ti vorrei amare ma...". ...Dopo numerosi voci che confermavano ilditra Belen e Stefano De Martino, nonché qualche riferimento da parte di lei, il conduttore e ballerino smentisce tutto. I fan della coppia formata da Stefano De Martino e Belen ...Dopo numerosi voci che confermavano il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, nonché qualche riferimento da parte di lei, il conduttore e ballerino smentisce tutto. I fan della coppia ...Tra le pagine di Gente Stefano racconta che non è come sembra che tra lui e Belen non c’è alcun ritorno di fiamma, che non avrebbe problemi ad ammetterlo se fosse la verità. Se a Le Iene la showgirl ...