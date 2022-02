Rinviata per Covid un’altra partita del Napoli Basket, niente trasferta a Cremona (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un altro rinvio causa Covid per il Napoli Basket. Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha ufficializzato che la partita in programma domenica prossima a Cremona contro la Vanoli, valida per la 20esima giornata di Serie A1 sarà Rinviata a data da destinarsi. “La Società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti”. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita. Il Napoli Basket dovrebbe recuperare sabato 19 un’altra partita Rinviata, quella contro la Reyer Venezia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un altro rinvio causaper il. Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha ufficializzato che lain programma domenica prossima acontro la Vanoli, valida per la 20esima giornata di Serie A1 saràa data da destinarsi. “La Società GeViha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti”. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della. Ildovrebbe recuperare sabato 19, quella contro la Reyer Venezia. L'articolo ilsta.

Advertising

CDNewsCalabria : Cosenza, l’ex commissario dell’Asp Bettelini rinviata a giudizio per omissione d’atti d’ufficio - napolista : Rinviata per Covid un’altra partita del Napoli Basket, niente trasferta a Cremona Ancora troppi positivi. Il Napol… - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: Per me il ricorso dell‘Inter sulla partita rinviata a Bologna è stato fatto per cercare di vincerla a tavolino e non per spos… - EItonMcCartney : RT @MarcoCH0: Per me il ricorso dell‘Inter sulla partita rinviata a Bologna è stato fatto per cercare di vincerla a tavolino e non per spos… - MarcoCH0 : Per me il ricorso dell‘Inter sulla partita rinviata a Bologna è stato fatto per cercare di vincerla a tavolino e no… -