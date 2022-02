Riforma del Csm | stop alle porte girevoli fra toghe e politica Le novità

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ stata necessaria una riunione tra il premier, Mario Draghi, la ministra Marta Cartabia e i capidelegazione, che ha fatto slittare di oltre due ore l’inizio del Consiglio dei ministri, per superare i dubbi dei partiti sulladel Csm. I dubbi più forti erano di Forza Italia, che ha dato il via libera dopo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

CottarelliCPI : Ieri sera da Vespa c’era Palamara. Resto sempre sbalordito dall’esistenza di correnti nella magistratura italiana,… - carlosibilia : Abbiamo portato la tutela dell’ambiente nel cuore della Costituzione italiana: una riforma epocale! Grazie alla ten… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Dare priorità assoluta in #Parlamento all’approvazione della riforma del #Csm. C'è la co… - lalitapetila : RT @AlessandroPipi4: @Moonlightshad1 Infatti bisogna ricordare che Renzi accelerò la caduta del governo proprio quando era arrivato il mome… - Salvato54534594 : RT @minGiustizia: 'Riforma ineludibile per accompagnare la #magistratura nel percorso di recupero di fiducia dei cittadini'. La ministra #… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma del

Oggi con laCsm, domani con la Finanziaria.Lo ha detto il premier Mario Draghi all'inizio della conferenza stampa per illustrare laCsm approvata oggi in consiglio dei ministri. "Questa discussione - ha aggiunto - ha portato alla ...Così il premier Mario Draghi commenta in conferenza stampa il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma del Csm. "C'e l'impegno ad adoperarsi con i capigruppo per l'approvazione della riforma ...Alla conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio dei ministri che ha varato la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, Draghi si presenta con qualche ora di ritardo insieme ai ...