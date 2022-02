Riforma del Csm | la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ci sono il premier Mario Draghi. Ma anche i ministri Marta Cartabia (Giustizia) e Daniele Franco (Economia e Finanze) a prendere parola inda. Il governo spiega nel dettaglio cos'è previsto nelladel Csm. Ma un focus è previsto anche sulle offerte per la compagnia aerea di bandiera Ita.

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Anche Forza Italia ha votato a favore. Il governo ha dato il via libera all'unanimità in Consiglio dei ministri alla riforma del Csm. Si svolgerà alle ore 15 la conferenza stampa del presidente del Consiglio.