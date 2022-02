Riforma Csm, via libera governo. Draghi: “Non porremo fiducia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa, anche grazie alle interazioni della ministra Cartabia con le forze politiche”. Così il premier Mario Draghi all’inizio della conferenza stampa per illustrare la Riforma del Csm approvata oggi in consiglio dei ministri. ” Ha raggiunto alcuni obiettivi importanti – ha continuato – a partire dalla condivisione dell’impianto fondamentale della Riforma, la delimitazione delle aree dove permangono differenze di vedute, l’impegno ad adoperarsi con i capigruppo per dare priorità assoluta in Parlamento all’approvazione della Riforma in tempo utile per l’elezione del prossimo Csm”. “C’è la consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche: niente tentativi di porre la fiducia, ci vuole un accordo, ci ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “E’ stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa, anche grazie alle interazioni della ministra Cartabia con le forze politiche”. Così il premier Marioall’inizio della conferenza stampa per illustrare ladel Csm approvata oggi in consiglio dei ministri. ” Ha raggiunto alcuni obiettivi importanti – ha continuato – a partire dalla condivisione dell’impianto fondamentale della, la delimitazione delle aree dove permangono differenze di vedute, l’impegno ad adoperarsi con i capigruppo per dare priorità assoluta in Parlamento all’approvazione dellain tempo utile per l’elezione del prossimo Csm”. “C’è la consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche: niente tentativi di porre la, ci vuole un accordo, ci ...

