Rifondazione Comunista scende in piazza contro gli aumenti delle bollette e il ripristino della legge Fornero (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Rifondazione Comunista organizza per sabato e domenica 12 e 13 febbraio due giornate di mobilitazione nell’ambito della campagna contro gli aumenti delle bollette e il ripristino della legge Fornero avviata nello scorso dicembre. Si legge in una nota: “Saremo presenti in decine di piazze in tutta Italia con i nostri striscioni, le bandiere e i volantini e una raccolta firme contro gli aumenti delle bollette e il carovita che colpiscono in modo durissimo i ceti popolari e i lavoratori italiani già stremati da salari e pensioni tra i più bassi d’Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione. ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA –organizza per sabato e domenica 12 e 13 febbraio due giornate di mobilitazione nell’ambitocampagnaglie ilavviata nello scorso dicembre. Siin una nota: “Saremo presenti in decine di piazze in tutta Italia con i nostri striscioni, le bandiere e i volantini e una raccolta firmeglie il carovita che colpiscono in modo durissimo i ceti popolari e i lavoratori italiani già stremati da salari e pensioni tra i più bassi d’Europa, spesso da fame, precarietà diffusissima e disoccupazione. ...

