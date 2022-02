"Rifondare il centrodestra". L'ultima zampata di Berlusconi: clamoroso, i due che mollano la Lega per Forza Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Non è quello che la gente per strada ci chiede", spiega il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. Il sistema elettorale attuale non consente a Forza Italia di partecipare a un'aggregazione di forze moderate diversa da quella presente all'interno della coalizione di centrodestra. Il centro del centrodestra occupa uno spazio politico che è quello dell'area moderata che fa riferimento alla famiglia del Partito popolare europeo. Il centrodestra non è un monolite: va rifondato. La maggioranza è di centrodestra, quindi è nostro compito dare risposte positive e dimostrarci all'altezza della situazione", ha detto Tajani. "Niente polemiche, ma una visione della politica da presentare agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Non è quello che la gente per strada ci chiede", spiega il coordinatore nazionale di, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. Il sistema elettorale attuale non consente adi partecipare a un'aggregazione di forze moderate diversa da quella presente all'interno della coalizione di. Il centro deloccupa uno spazio politico che è quello dell'area moderata che fa riferimento alla famiglia del Partito popolare europeo. Ilnon è un monolite: va rifondato. La maggioranza è di, quindi è nostro compito dare risposte positive e dimostrarci all'altezza della situazione", ha detto Tajani. "Niente polemiche, ma una visione della politica da presentare agli ...

