Richiamo vaccino anti-Covid, come funzionerà dal prossimo autunno: quarta dose o richiamo annuale? (Di venerdì 11 febbraio 2022) richiamo Covid. La domanda è onnipresente nella mente degli italiani, e sino ad ora sembrava non aver trovato risposte soddisfacenti: ci sarà una quarta dose da fare contro il Covid-19? In che modalità? E’ stato il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini a rispondere in una intervista andata in diretta su Rai 3, al noto programma Elisir. L’esperto ha chiarito sin da subito che non ci sarà un nuovo “booster” a breve, ma qualche potremmo definire “un richiamo che auspichiamo annuale e dovremo forse fraternizzare anche con quello, ma non sarà una quarta dose”. Leggi anche: Nuovo vaccino Covid, quarta dose in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022). La domanda è onnipresente nella mente degli italiani, e sino ad ora sembrava non aver trovato risposte soddisfacenti: ci sarà unada fare contro il-19? In che modalità? E’ stato il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco Nicola Magrini a rispondere in una intervista andata in diretta su Rai 3, al noto programma Elisir. L’esperto ha chiarito sin da subito che non ci sarà un nuovo “booster” a breve, ma qualche potremmo definire “unche auspichiamoe dovremo forse fraternizzare anche con quello, ma non sarà una”. Leggi anche: Nuovoin ...

