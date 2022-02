Richarlison | il brasiliano su Messi | “E’ il migliore Ero triste per la Copa America | ma felice per lui”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)de Andrade, attaccantedell’Everton, ha rilasciato un’intervista a ESPN, parlando della sua profonda ammirazione per Lionel. “È il miglior giocatore del mondo, è di un altro pianeta. Mi piacerebbe giocare al suo fianco. Quando abbiamo perso la finale diho pianto molto, è stata una grande delusione ma ho anche pensato chemeritasse un titolo con la sua Nazionale“. Queste le parole del calciatore classe ’97, che nonostante la grande delusione per la propria Nazionale, è riuscito a rivolgere un pensiero positivo nei confronti del suo idolo., ha espresso opinioni positive anche nei riguardi di Vinicius e Ancelotti. “Lasquadra del mondo è il Real Madrid. Ha Vinicius, che sta ...

Nella lunga lista c'è da tempo Calvert - Lewin e ora anche il, la stella della ...Grana per l' Everton di Rafael Benitez. I Toffees dovranno fare a meno per diverse settimane di. Il 24enne attaccante, sostituito domenica nel match perso 3 - 1 contro il Crystal Palace, è rimasto vittima di uno strappo muscolare al polpaccio. Gli esami strumentali a cui ...Richarlison ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, in cui ha toccato vari temi: l'ammirazione per Messi, la delusione dopo la finale di Copa America e la previsione per il Mondiale del Brasile.