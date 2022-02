Renzi: centinaia migliaia euro per indagine su reato che non c'è (Di venerdì 11 febbraio 2022) I Pm di Firenze hanno speso "centinaia di migliaia di euro" per indagare su un "reato che non c'è". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews: "Di cosa siamo accusati? Di aver rendicontato i soldi - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) I Pm di Firenze hanno speso "didi" per indagare su un "che non c'è". Lo scrive Matteonella sua enews: "Di cosa siamo accusati? Di aver rendicontato i soldi - ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi centinaia Renzi: centinaia migliaia euro per indagine su reato che non c'è Aggiunge Renzi: "Davanti a questa accusa minuscola, i Pm di Firenze hanno speso centinaia di migliaia di euro senza provare alcunché ma realizzando quello che la Cassazione (non io) definisce 'un ...

Renzi: centinaia migliaia euro per indagine su reato che non c'è

