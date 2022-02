Regolamento Inter-Milan semifinali Coppa Italia, chi gioca in casa e in trasferta andata e ritorno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Regolamento delle semifinali di Coppa Italia, c’è Inter-Milan in doppio confronto di andata e ritorno. Ma chi giocherà in casa l’andata e chi in trasferta, e dunque al contrario nella seconda sfida di ritorno, e come funziona? E’ molto semplice: in casa all’andata gioca la squadra peggio piazzata dal punto di vista del numero di ingresso in tabellone, mentre giocherà in casa al ritorno quella meglio piazzata. L’Inter, campione d’Italia, ha il numero 2 di ingresso in tabellone, il Milan, arrivato secondo, il numero 3. Questo perché si segue ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ildelledi, c’èin doppio confronto di. Ma chi giocherà inl’e chi in, e dunque al contrario nella seconda sfida di, e come funziona? E’ molto semplice: inall’la squadra peggio piazzata dal punto di vista del numero di ingresso in tabellone, mentre giocherà inalquella meglio piazzata. L’, campione d’, ha il numero 2 di ingresso in tabellone, il, arrivato secondo, il numero 3. Questo perché si segue ...

