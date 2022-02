Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano dopo il rialzo impressionante dei contagi in Italia legato al diffondersi della variante Omicron durato per quasi un mese che abbiamo superato il picco dei contagi e che la discesa, non solo è già partita ma rispetto all'ultima settimana è accelerata in maniera decisa. I datiLo dimostra ad esempio il continuo calo dell'indice Rt, passa da 0,93 a 0,89 mentre quattordici giorni fa era a 1,31; soprattutto cala l'incidenza la cui crescita inarrestabile era cominciata a fine novembre e che oggi scende sotto quota mille. Da quota 1362 infatti scende oggi a 962. Ancora alta la pressione sugli ospedali dove però inizia una leggera flessione con i letti occupati nei reparti di medicina che dal 30,4 passa al 29,5% mentre più marcato è il calo nelle terapie ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano dopo il rialzo impressionante dei contagi inlegato al diffondersi della variante Omicron durato per quasi un mese che abbiamo superato il picco dei contagi e che la discesa, non solo è già partita ma rispetto all'ultima settimana è accelerata in maniera decisa. I datiLo dimostra ad esempio il continuo calo dell'indice Rt, passa da 0,93 a 0,89 mentre quattordici giorni fa era a 1,31; soprattutto cala l'incidenza la cui crescita inarrestabile era cominciata a fine novembre e che oggi scende sotto quota mille. Da quota 1362 infatti scende oggi a 962. Ancora alta la pressione sugli ospedali dove però inizia una leggera flessione con i letti occupati nei reparti di medicina che dal 30,4 passa al 29,5% mentre più marcato è il calo nelle terapie ...

