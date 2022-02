Regionali, in Sicilia Forza Italia tratta con Italia Viva e Partito democratico. Ufficializzata la candidatura di Miccichè. Che già aveva incontrato Renzi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era nell’aria da tempo e alla fine è arrivata ieri nel tardo pomeriggio anche l’ufficialità: Gianfranco Miccichè (nella foto) sarà il candidato presidente alle prossime elezioni Regionali in Sicilia. Lo si legge in una nota del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale Siciliana, nella quale si aggiunge che Micciché “ha accolto la proposta, riservandosi di decidere soltanto dopo aver sentito il presidente Renato Schifani e soprattutto il presidente Silvio Berlusconi”. Un primo passo verso le prossime elezioni segnate di rosso sul calendario. E non solo perché andrà al voto una regione importante come la Sicilia, ma anche perché di fatto dopo le elezioni del Quirinale i rapporti tra i singoli partiti sono cambiati, con alcune forse ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era nell’aria da tempo e alla fine è arrivata ieri nel tardo pomeriggio anche l’ufficialità: Gianfranco(nella foto) sarà il candidato presidente alle prossime elezioniin. Lo si legge in una nota del Gruppo parlamentare diall’Assemblea regionalena, nella quale si aggiunge che Micciché “ha accolto la proposta, riservandosi di decidere soltanto dopo aver sentito il presidente Renato Schifani e soprattutto il presidente Silvio Berlusconi”. Un primo passo verso le prossime elezioni segnate di rosso sul calendario. E non solo perché andrà al voto una regione importante come la, ma anche perché di fatto dopo le elezioni del Quirinale i rapporti tra i singoli partiti sono cambiati, con alcune forse ...

