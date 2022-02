Regina Elisabetta, l’annuncio di Sua Maestà scatena il terremoto: “Camilla sarà riconosciuta…” (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Regina Elisabetta ha fatto un importante annuncio che riguarda sua nuora Camilla Parker Bowles. Ecco cosa ha dichiarato. La Regina Elisabetta è ormai prossima ai 96 anni. Quest’anno festeggia ben 70 anni di monarchia, un record assoluto. Tuttavia, c’è chi sta già pensando alla successione e lo ha fatto anche la diretta interessata. Sono in molti a chiedersi se sarà Carlo insieme alla sua consorte Camilla, Duchessa di Cornovaglia, a salire al trono, oppure ci sarà direttamente il nipote William insieme a Kate. Il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles – Immagine presa dal profilo Instagram di Clarence HouseL’anno scorso la perdita del Principe Filippo ha scosso molto la famiglia reale. Pochi mesi prima anche ... Leggi su topicnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Laha fatto un importante annuncio che riguarda sua nuoraParker Bowles. Ecco cosa ha dichiarato. Laè ormai prossima ai 96 anni. Quest’anno festeggia ben 70 anni di monarchia, un record assoluto. Tuttavia, c’è chi sta già pensando alla successione e lo ha fatto anche la diretta interessata. Sono in molti a chiedersi seCarlo insieme alla sua consorte, Duchessa di Cornovaglia, a salire al trono, oppure cidirettamente il nipote William insieme a Kate. Il Principe Carlo eParker Bowles – Immagine presa dal profilo Instagram di Clarence HouseL’anno scorso la perdita del Principe Filippo ha scosso molto la famiglia reale. Pochi mesi prima anche ...

