Referendum | il presidente della Consulta Amato | “Sono una cosa seria | bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell’uovo”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “È banale dirlo ma iunamoltoe perciòdiadilper buttarli nel cestino”. A pronunciare questo discorso, a pochi giorni dalla decisioneCorte costituzionale sull’ammissibilità di otto, è stato il neoGiuliano. Un pensiero che ha espresso salutando gli assistenti di studio e che è stato rilanciato oggi dall’account Twitter ufficiale: “Dobbiamo impegnarci al massimo per consentire, il più possibile, il voto popolare“. Parole che nonpassate inosservate tra i ...

Dura la reazione di Mario Adinolfi,nazionale del Popolo della Famiglia: 'I portatori ... Cappato, ora Consulta dica sì a'Ora ci aspettiamo che la Corte Costituzionale martedì ...... ha commentato ildel Consiglio Mario Draghi intervenendo in conferenza stampa. "C'è ... ma un cambiamento radicale sarà possibile solo grazie ai", ha commentato la senatrice ...Roma, 11 feb. (askanews) - "Apprendiamo dai media che il referendum per la legalizzazione ... "cerchino il pelo nell'uovo" (evocato anche dal Presidente della Consulta Giuliano Amato) e davvero ..."È banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell'uovo per buttarli nel cestino": è un altro passaggio del breve saluto rivolto ...