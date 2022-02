Referendum | il presidente della Consulta Amato | “Evitare di cercare il pelo nell’uovo dobbiamo impegnarci per consentire il voto”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “È banale dirlo ma isono una cosa molto seria e perciò bisognadiad ogni costo ilper buttarli nel cestino”. A pronunciare questo discorso, a pochi giorni dalla decisioneCorte costituzionale sull’ammissibilità di otto, è stato il neoGiuliano. Un pensiero che ha espresso salutando gli assistenti di studio e che è stato rilanciato oggi dall’account Twitter ufficiale: “al massimo per, il più possibile, ilpopolare“. Parole che non sono passate inosservate tra i partiti e le associazioni che hanno raccolto le ...

Come spiegato daldel Consiglio Mario Draghi è stata una "discussione ricchissima e ... così come assicurato da Draghi, ma un cambiamento radicale sarà possibile solo grazie ai". ...Tre di diritto - ildella Repubblica, il primoe il procuratore generale ... Lega: 'Cambiamento radicale giustizia possibile solo grazie ai' Sul fronte della maggioranza,...Roma, 11 feb. (askanews) - "Apprendiamo dai media che il referendum per la legalizzazione ... "cerchino il pelo nell'uovo" (evocato anche dal Presidente della Consulta Giuliano Amato) e davvero ..."È banale dirlo ma i referendum sono una cosa molto seria e perciò bisogna evitare di cercare ad ogni costo il pelo nell'uovo per buttarli nel cestino": è un altro passaggio del breve saluto rivolto ...