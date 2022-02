Redditi dei parlamentari, Letta il più pagato tra i leader di partito con oltre 600mila euro. Renzi 517mila, Salvini ‘solo’ 99mila (Di venerdì 11 febbraio 2022) Enrico Letta è il leader di partito italiano con il reddito complessivo più alto, grazie ai 621.818 euro dichiarati sull’anno 2020 in base alla documentazione patrimoniale presentata. Il segretario Dem scavalca anche un altro ‘Paperone’ del Parlamento come Matteo Renzi che lo segue a 517.391 euro di reddito complessivo. Più staccati i leader del centrodestra, tra i quali spicca Giorgia Meloni, con 134.206 euro, ben al di sopra di quanto dichiarato invece dal capo della Lega, Matteo Salvini, che si ferma poco sotto quota 100mila euro, a 99.699. Il leader di Leu e ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invece un reddito complessivo di 104.642 euro, poco sopra a Giuseppe Conte con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Enricoè ildiitaliano con il reddito complessivo più alto, grazie ai 621.818dichiarati sull’anno 2020 in base alla documentazione patrimoniale presentata. Il segretario Dem scavalca anche un altro ‘Paperone’ del Parlamento come Matteoche lo segue a 517.391di reddito complessivo. Più staccati idel centrodestra, tra i quali spicca Giorgia Meloni, con 134.206, ben al di sopra di quanto dichiarato invece dal capo della Lega, Matteo, che si ferma poco sotto quota 100mila, a 99.699. Ildi Leu e ministro della Salute, Roberto Speranza, ha invece un reddito complessivo di 104.642, poco sopra a Giuseppe Conte con ...

Advertising

Radicali : L’#11febbraio è l’anniversario dei Patti Lateranensi: torniamo a chiedere l’abolizione del Concordato e dei privile… - CanciAbo : @Rusted70533632 @ConteZero76 Tu nemmeno sai cosa sia una dichiarazione dei redditi, a occhio: mica è una situazione… - Roky99760738 : RT @robertosabatin4: Scandagliando i redditi dei Parlamentari è facile vedere come, da loro elezione in poi, vedano moltiplicarsi i loro re… - pastefano43 : Il paragone tra Renzi e Berlusconi denota miopia politica. Basta e avanza la loro dichiarazione dei Redditi. E comu… - cleghio : RT @robertosabatin4: Scandagliando i redditi dei Parlamentari è facile vedere come, da loro elezione in poi, vedano moltiplicarsi i loro re… -