Redditi dei leader politici: nel centrosinistra in testa Letta (621mila euro l’anno) e Renzi (488mila) (Di venerdì 11 febbraio 2022) È il segretario del Pd, Enrico Letta, il più ricco tra i leader del fronte progressista nella dichiarazione dei Redditi del 2021 con un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro. Tra i leader dell’area ‘centrista’ presenti in Parlamento, il più ricco secondo la dichiarazione dei Redditi 2021 è Matteo Renzi con un imponibile di 488.695euro. Segue il leader di Italia Viva, Antonio De Poli dell’Udc con 134.466 euro, quindi Gaetano Quagliariello di Cambiamo con 90.852 e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia con 86.910 euro. Redditi dei leader: Speranza fanalino di coda Nel 2020 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) È il segretario del Pd, Enrico, il più ricco tra idel fronte progressista nella dichiarazione deidel 2021 con un imponibile di 621.818. Segue Giuseppe Conte con 105.411e infine Roberto Speranza con 89.631. Tra idell’area ‘centrista’ presenti in Parlamento, il più ricco secondo la dichiarazione dei2021 è Matteocon un imponibile di 488.695. Segue ildi Italia Viva, Antonio De Poli dell’Udc con 134.466, quindi Gaetano Quagliariello di Cambiamo con 90.852 e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia con 86.910dei: Speranza fanalino di coda Nel 2020 ...

Advertising

Radicali : L’#11febbraio è l’anniversario dei Patti Lateranensi: torniamo a chiedere l’abolizione del Concordato e dei privile… - CardelliAc : RT @robertosabatin4: Scandagliando i redditi dei Parlamentari è facile vedere come, da loro elezione in poi, vedano moltiplicarsi i loro re… - fcolarieti : Ecco tutti i redditi dei politici. Berlusconi, Letta e Renzi i più ricchi. Draghi dichiara oltre 525mila euro l’ann… - SecolodItalia1 : Redditi dei leader politici: nel centrosinistra in testa Letta (621mila euro l’anno) e Renzi (488mila)… - LaRagione_eu : Confiscati beni ai #Casamonica per oltre 20 milioni di euro. Il provvedimento di confisca, sulla base delle… -