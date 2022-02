Raggi o Appendino come nuovo leader. Pronto il piano B di Grillo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nel caos e Grillo è tornato ad avere le redini in mano dopo la decisione del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche, facendo decadere la leadership di Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nel caos eè tornato ad avere le redini in mano dopo la decisione del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche, facendo decadere laship di Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoitinterno : Raggi e Appendino, da «amiche mai» a possibili salvatrici del M5S - Tommasolabate : Nel Cinquestelle in crisi cresce l’opzione donna per uscire dal pantano. La corsa di Raggi e Appendino, le “amiche… - franco_sala : Oggi ottimo articolo sul #Corriere del bravissimo giornalista e amico @Tommasolabate . Complimenti, buona giornata… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: M5s, Raggi o Appendino come nuovo leader. Beppe Grillo prepara il suo piano B - Tommasolabate : RT @Daniele_Manca: Raggi e Appendino, da «amiche mai» a possibili salvatrici del M5S. Le due ex sindache di Roma e Torino: «l’opzione donna… -