“Quelli sono morti, vergogna italiana”. Paolo Del Debbio, denuncia choc a Diritto e rovescio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Paolo Del Debbio, l’appello a Dritto e rovescio. Temperature accese in diretta tv durante il talk a cui il pubblico italiano non può rinunciare, quello in onda su Rete 4 con alla guida del timone l’apprezzatissimo Paolo Del Debbio. In apertura dell’ultima puntata, però, un servizio insolito per dare il via alla diretta tv. Ed è il conduttore stesso a sottolineare i motivi della scelta. Copertina decisamente insolita di apertura nello studio televisivo di Dritto e rovescio. Una carrellata di immagini hanno mostrato la situazione in cui versa il cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo davanti alle quali Paolo Del Debbio non può trattenersi dal commentare quanto mostrato al pubblico: “Ci sono degli eventi che hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)Del, l’appello a Dritto e. Temperature accese in diretta tv durante il talk a cui il pubblico italiano non può rinunciare, quello in onda su Rete 4 con alla guida del timone l’apprezzatissimoDel. In apertura dell’ultima puntata, però, un servizio insolito per dare il via alla diretta tv. Ed è il conduttore stesso a sottolineare i motivi della scelta. Copertina decisamente insolita di apertura nello studio televisivo di Dritto e. Una carrellata di immagini hanno mostrato la situazione in cui versa il cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo davanti alle qualiDelnon può trattenersi dal commentare quanto mostrato al pubblico: “Cidegli eventi che hanno ...

Advertising

PieroPelu : Eccomi entrato nei mitici anni 60, quelli del rock’n’roll ammanetta ???? Sono carico a pallettoni, testa che frulla a… - Piu_Europa : Vittoria! La Camera ha votato per eliminare i riferimenti alla biodinamica dalla legge sull’agricoltura biologica.… - rtl1025 : ?? #Ladri 'golosi' quelli che nella notte hanno tentato due #furti nelle pasticcerie della Capitale: nel primo i rap… - pietroballerini : @lcontevladl @maya86dsl @CottarelliCPI I prezzi che si spuntano su Amazon (a parte comodità e rapidità della conseg… - fettonejr : @Cuccioloterzo Per me tra Aldair e Samuel ce stanno due categorie a favore di Aldair. Comunque due giocatori immens… -