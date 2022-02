Quarto Grado | anticipazioni puntata 11 febbraio 2022 | ultime news su Liliana Resinovich e Gigi Bici

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Come ogni venerdì l’appuntamento su Rete 4 è con, il programma di approfondimento e attualità, con inchieste e servizi, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.11novità suIl programma, a cura di Siria Magri, si apre con il giallo di, la donna di 63 anni di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata morta il 5 gennaio in un bosco vicino casa. Si tratta di un omicidio o di un suicidio? Gli inquirenti, intanto, stanno facendo delle analisi sui sacchi che avvolgevano il suo corpo: diranno qualcosa in più? E cosa, invece, dirà quella bottiglia trovata accanto a ...

Il caso del commerciante di Pavia sarà affrontato nel corso della trasmissione Quarto Grado, con tutte le novità emerse negli ultimi giorni. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa: ...