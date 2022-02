“Quarantena violata”: clamoroso al Grande Fratello Vip, sta saltando il grande ritorno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Colpo di scena clamoroso nella casa del grande Fratello Vip a causa di un gesto estremo: rischia di non esserci il grande ritorno Il cast del GF Vip (screeenshot Mediaset Infinity)Giornata movimentata nella casa più spiata d’Italia a causa di un clamoroso episodio andato in onda questa mattina. Nel cielo della casa del GF Vip sono volati una serie di aerei e tra questi anche uno dedicato alla modella Delia Duran. Un messaggio molto chiaro e che sembra non lasciare spazio ad alcuna interpretazione ovvero: “Delia sei l’unica donna della mia vita“. Un aereo molto romantico e con una firma speciale ovvero quella di Alex Belli, marito della donna, che adesso rischia però di non poter più entrare in casa. grande ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Colpo di scenanella casa delVip a causa di un gesto estremo: rischia di non esserci ilIl cast del GF Vip (screeenshot Mediaset Infinity)Giornata movimentata nella casa più spiata d’Italia a causa di unepisodio andato in onda questa mattina. Nel cielo della casa del GF Vip sono volati una serie di aerei e tra questi anche uno dedicato alla modella Delia Duran. Un messaggio molto chiaro e che sembra non lasciare spazio ad alcuna interpretazione ovvero: “Delia sei l’unica donna della mia vita“. Un aereo molto romantico e con una firma speciale ovvero quella di Alex Belli, marito della donna, che adesso rischia però di non poter più entrare in casa....

Advertising

viadiqua1 : Ok quindi rifacciamo partire da zero la quarantena di Al3x B3lli visto che chiaramente oggi per volare con l’aereo… - gianluca_roux : @CalcioFinanza Vi informo che contattando ASL Torino che ha dato autorizzazione per le visite evitereste le brutte… - Spazio_J : Vlahovic e la quarantena violata: prospettiva shock per il serbo - - infoitinterno : Quarantena violata? Vlahovic segnalato, ora rischia una sanzione! - BrunaNerazzurra : RT @CalcioPillole: Quaranetena violata, in procura la segnalazione per #Vlahovic. -