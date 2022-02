Quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi? Montepremi e cifre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra si è distinta sulle nevi cinesi nel format di gara sulla carta a lei meno congeniale, ha coperto tutti i bersagli con una velocità esorbitante e sugli sci si è riuscita a difendere con grande caparbietà. Terzo posto per uno dei volti simbolo dello sport tricolore, che si è messa al collo il primo alloro a cinque cerchi a livello individuale (a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 aveva portato a casa il bronzo nella staffetta mista). Dorothea Wierer diventa la prima donna italiana a salire sul podio olimpico in questo sport, scrivendo un’altra pagina leggendaria di storia. L’altoatesina è stata impeccabile al ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha conquistato ladinella sprint di biathlonInvernali di Pechino 2022. L’azzurra si è distinta sulle nevi cinesi nel format di gara sulla carta a lei meno congeniale, ha coperto tutti i bersagli con una velocità esorbitante e sugli sci si è riuscita a difendere con grande caparbietà. Terzo posto per uno dei volti simbolo dello sport tricolore, che si è messa al collo il primo alloro a cinque cerchi a livello individuale (a Sochi 2014 e PyeongChang 2018 aveva portato a casa ilnella staffetta mista).diventa la prima donna italiana a salire sul podio olimpico in questo sport, scrivendo un’altra pagina leggendaria di storia. L’altoatesina è stata impeccabile al ...

