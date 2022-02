Quanti soldi ha guadagnato Davide Ghiotto con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi? Montepremi e cifre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia di bronzo sui 10.000 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si è distinto sul ghiaccio cinese nella distanza più lunga, ha sciorinato un ottimo stile e ha impartito un bel ritmo costante, riuscendo così a salire sul terzo gradino del podio con pieno merito. Il nostro portacolori conquista il primo alloro della carriera a Giochi e regala all’Italia il secondo sigillo nel pattinaggio velocità in questa edizione della manifestazione a cinque cerchi. Davide Ghiotto è stato bravo a mantenere un passo da metronomo, annicchilendo così gli avversari diretti come l’olandese Jorrit Bergsma (tre secondi dietro) e il russo Alexander Rumyantsev (dietro di cinque secondi). Il nostro ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha conquistato ladisui 10.000 metri nello speed skatingInvernali di Pechino 2022. L’azzurro si è distinto sul ghiaccio cinese nella distanza più lunga, ha sciorinato un ottimo stile e ha impartito un bel ritmo costante, riuscendo così a salire sul terzo gradino del podio con pieno merito. Il nostro portacolori conquista il primo alloro della carriera a Giochi e regala all’Italia il secondo sigillo nel pattinaggio velocità in questa edizione della manifestazione a cinque cerchi.è stato bravo a mantenere un passo da metronomo, annicchilendo così gli avversari diretti come l’olandese Jorrit Bergsma (tre secondi dietro) e il russo Alexander Rumyantsev (dietro di cinque secondi). Il nostro ...

Advertising

mannocchia : Tutti a commuoversi per le parole del Papa e pochi a chiedersi quanti soldi abbiamo dato alla Libia in questi anni… - Amaaaaanu : RT @GreenMbutterfly: @Amaaaaanu @Amo_Abbracci Ma dico io ma ti conviene a 3 giorni da San Valentino fidanzarti?? Pensa a quanti soldi ti ri… - Nayke27062161 : @Corriere Chissà quanti soldi e quante promesse gli avranno fatto per fare la parte del novax pentito. - GreenMbutterfly : @Amaaaaanu @Amo_Abbracci Ma dico io ma ti conviene a 3 giorni da San Valentino fidanzarti?? Pensa a quanti soldi ti risparmi???????????????? - aurelianotre : @californiet e pensa che prendono i peggio soldi per far ste cose, pensa quanti disperati la seguono ahahahaha -