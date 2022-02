Qualche nuvola, poi il cielo del weekend sarà azzurro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriva il weekend che cambierà lo stato del cielo sopra Bergamo? Risponde Marco Tarantola del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina l’assenza di precipitazioni significative sulla Lombardia fino a tutto il fine settimana. A causa della rotazione delle correnti da sud/ovest e dell’avvicinarsi di un fronte alle Alpi assisteremo venerdì a un aumento delle nubi e alla formazione di Qualche nebbia, ma a pochi fenomeni. Un maggiore soleggiamento è atteso nel fine settimana su tutta la regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Venerdì 11 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino coperto sulla media e bassa pianura con Qualche ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriva ilche cambierà lo stato delsopra Bergamo? Risponde Marco Tarantola del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determina l’assenza di precipitazioni significative sulla Lombardia fino a tutto il fine settimana. A causa della rotazione delle correnti da sud/ovest e dell’avvicinarsi di un fronte alle Alpi assisteremo venerdì a un aumento delle nubi e alla formazione dinebbia, ma a pochi fenomeni. Un maggiore soleggiamento è atteso nel fine settimana su tutta la regione. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Venerdì 11 febbraio 2022 Tempo Previsto: al mattino coperto sulla media e bassa pianura con...

Advertising

LaVeraAtena : @amyy__fk @twilliam_fk bene William, dato che me l'ha detto la mia signora te lo dico. Io sono Atena,se non sai chi… - samuelajr1 : Stranamente in TV da qualche giorno tutti parlano di #nucleare Aspettiamo la prossima #nuvola ?? - DANI56 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - giovedì 10 febbraio - flash_meteo : Il meteo di oggi in Toscana - giovedì 10 febbraio - zazoomblog : Qualche nuvola e rare piogge - #Qualche #nuvola #piogge -