Qual è il nome del tamburo napoletano?

Leggi su totorearanzullo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Risposta: Putipù. Questo curiosoè usato nella musica tradizionale di Napoli e in genere in quella meridionale. In verità non è proprio un vero e proprioclassico e usa la frizione invece della percussione per emettere il suono.Viene chiamato anche: Caccavella, Spernacchiatore o Cupello e in altre regioni Bufù, Pan-Bomba o Cupa-Cupa.Si suona strofinando la mano bagnata su una canna di bambù in questo modo si emette una vibrazione sulla membrana tesa in alto. Le altezze dei toni variano dunque in funzione della grandezza della cassa e dello spessore della membrana utilizzata.