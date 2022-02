Psg, i tifosi contestano la società: “Mercenari pagati troppo” (FOTO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Anche i tifosi del Paris Saint Germain contestano la società. La faraonica sessione estiva di calciomercato sembra non aver scaldato i cuori dei tifosi parigini che, anzi, hanno rimproverato il club di aver acquistato “Mercenari senza disciplina pagati troppo”. Una presa di posizione forte, a maggior ragione per i tifosi della squadra di Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos. Nel corso della sfida casalinga contro il Rennes, i tifosi del Psg hanno esposto una serie di striscioni: “Rispettare la squadra femminile”, si legge. Ma anche uno striscione per uno dei calciatori più rappresentativi: “Marquinhos è l’esempio da seguire”. Ma non solo. Nel mirino c’è Leonardo (“E’ ora di andarsene”) e i giocatori (“Cantiamo con passione per calciatori ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Anche idel Paris Saint Germainla. La faraonica sessione estiva di calciomercato sembra non aver scaldato i cuori deiparigini che, anzi, hanno rimproverato il club di aver acquistato “senza disciplina”. Una presa di posizione forte, a maggior ragione per idella squadra di Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos. Nel corso della sfida casalinga contro il Rennes, idel Psg hanno esposto una serie di striscioni: “Rispettare la squadra femminile”, si legge. Ma anche uno striscione per uno dei calciatori più rappresentativi: “Marquinhos è l’esempio da seguire”. Ma non solo. Nel mirino c’è Leonardo (“E’ ora di andarsene”) e i giocatori (“Cantiamo con passione per calciatori ...

