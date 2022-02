Psg | ansia Neymar in vista della Champions League

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Psg potrebbe non recuperareper la sfida dicontro il Real Madrid: il brasiliano ancora alle prese con dolori alla caviglia Il Psg è ancora inper le condizioni di. Il talento brasiliano è ancora alle prese con i problemi alla caviglia che lo tengono fuori da novembre. Una situazione che in questo periodo potrebbe pesare doppio visto anche le importanti partite che aspettano la squadra di Pochettino.in dubbio soprattutto per la sfida contro il Real Madrid in. Lo riporta il Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

